المتحف المصري .. الأكثر تأثيرا في قارة أفريقيا

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متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

المتحف المصرى

قارة افريقيا

حصل المتحف المصري بالتحرير على المركز الثاني كأكثر المتاحف المؤثرة فى جمهور منصة التواصل الاجتماعي تويتر في قارة أفريقيا، وذلك بناء على إحصائية الاحتفال الثقافي العالمي "أسبوع المتاحف" (Museum week ).

وقالت  صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن تلك الإحصائية هي مبادرة سنوية يتم تنظميها في شهر مايو من كل عام تحت رعاية منظمة العلوم والثقافة اليونسكو، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وجاء المتحف المصري هذا العام فى المركز الثاني.

وأشارت عبد الرازق، إلى أن الإحصائية تقاس بمستوى التفاعل، وجودة المعلومة المقدمة، وتنوع موضوعاتها؛ حيث يتم خلالها حصر أكثر خمس متاحف تحقق تفاعلا من خلال المحتوى المنشور ويتم حساب معدل الوصول ليصل إلى 5.6 مليون مستخدم لجميع المتاحف الإفريقية ومستوى التفاعل 4.6 آلاف من المستخدمين تفاعلا، كما يتم تقييم المحتوى المنشور من خلال تقييم القائم على النشر ليتميز 889 من المتاحف الإفريقية. 

وقد هنأت الصفحة الرسمية للمبادرة المتاحف الفائزة تحت مسمى أكثر المتاحف تأثيرا، كما تم نشر إجمالي الإحصائية للمتاحف الأفريقية.

 


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