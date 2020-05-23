» "الغندور" يحسم مصير "بن شرقى" مع الزمالك

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الغندور

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الانتقالات الصيفيه

حسم الإعلامى خالد الغندور، الجدل بشأن مصير المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "الغندور"،  خلال تصريحاته بقناة الزمالك: "تحدثت مع وكيل أشرف بن شرقي، وأخبرني أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية بالفعل للرحيل عن نادي الزمالك".

وأضاف: "بن شرقي أخبرنى أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك، كما أن اللاعب ليس من حقه الرحيل دون موافقة مجلس إدارة النادي".

وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى تلقى أشرف بن شرقي عروضا أوروبية في الفترة الأخيرة، للرحيل عن الزمالك، أبرزهم عرضي طرابرزون التركي ومونبلييه الفرنسي.


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