مستشار بن زايد: يوم ما سنحكي هذا المجد

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عبد الخالق

المجد

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إنه سوف يأتي اليوم الذي يحكي التاريخ عن مجد الإمارات وعطاياها لأكبر الدول.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر : " الإمارات تقدم مساعدة طبية عبارة عن 200 ألف جهاز فحص لواحدة بقية 20 مليون $ لأشهر المدن الأمريكية كانت بأمس الحاجة ولتستعيد عافيتها الاقتصادية".

وأوضح عبد الخالق أننا سنحكي في يوم ما أن الإمارات قدمت مساعدات لأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وأغنى الدول وأكبر الاقتصاديات وليس العكس.

ووجه أحد رواد تويتر عتابا لعبد الخالق قائلا : " هناك الملايين من العمالة الوافدة لم تصرف لهم حقوقهم أليس الأجدر الاهتمام بهولاء الذين يكدحون من أجل أن نتفاخر بناطحات السحاب وأنفاق المترو".

يأتي هذا بالتزامن مع ما وجهه وجه الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين.

وأضاف بن راشد :"  وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضي سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليار درهم  .. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة".

 وأوضح أننا مستمرون في العمل، وفي بناء الوطن، و مستمرون في بناء حياة أفضل للجميع.


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