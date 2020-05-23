بالأرقام.. بشرى سارة "كورونا" سينتهي خلال شهر

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورنا

صحيفة فرنسية

استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لعدد من الدول،  بشرت صحيفة  فرنسية، اليوم السبت، باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد تدريجيا خلال شهر.

وقالت صحيفة Les Echos الفرنسية إن فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم.

وبحسب الصحيفة فإن تراجع الوباء جاء متزامنا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس، منوهة بأنه خلال شهر سيشهد العالم ركودا تامّا في عدد الإصابات.

وأوضحت الصحيفة أن البشرى السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بالفيروس القاتل.

وكانت الصحة الفرنسية قد سجلت 83 وفاة جديدة أمس الأول الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215 حالة.

كما ذكر موقع روسيا اليوم أنه في إيطاليا حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض أمس الأول.

وفي إسبانيا، سجلت أيضا وزارة الصحة 48 حالة وفاة بكورونا المستجد، ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا وذلك، في ثلاثة أماكن غرب البلاد.

يذكر أن طبيبا فرنسيا مثيرا للجدل، كان قد صرح قبل أيام أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء.


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