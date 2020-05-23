وزير الدفاع الكويتي يتوعد فجر السعيد..شاهد الخناقة على"تويتر"

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توعد وزير الدفاع الكويتي السابق، ناصر صباح الأحمد الصباح، الإعلامية فجر السعيد، بعد تغريدات للأخيرة تنال من سمعته وكرامته.

وقال وزير الدفاع السابق عبر حسابه على "تويتر": "أُجري حالياً مناقشة مع بعض المستشارين القانونيين بشأن التغريدات التي وجهتها السيدة فجر عثمان السعيد لي عبر حسابها في تويتر والتي تضمنت إتهامات تنال من سمعتي وكرامتي وبالأخص ما ذكر بشأن تشويه صورة دولة الكويت".

وأضاف :" أما فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها دفعها هي وآخرين غرامة قدرها 24000 دك غير صحيح جملة وتفصيلًا وتضمنت خلطا ما بين العقوبة الجزائية (الغرامة) وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبى وقدره 5001 دك بالتضامن مع آخرين  والذى اكتفيت به ولم أرفع الدعوى بطلب التعويض النهائي".

فيما أعادت فجر السعيد، نشر تغريدة وزير الدفاع السابق، وعلقت بالقول:" ليش ماتخلي مناقشاتك طويل العمر بعد العيد على سعه هالحزه 3:35 الفجر توقيت الكويت تجري مباحثات مع مستشارينك القانويين بخصوص تغريداتي !!!!! ماوراهم إمساك صلاة فجر … اشدعوه عند الله سعه عقب العيد اجتمعوا معاهم وأنا بالخدمة طال عمرك".




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