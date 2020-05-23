» "شطة" يرفع دعوى قضائية ضد "الغندور"

23 مايو 2020 - 01:08 م

رفع عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، دعوى قضائية ضد الإعلامى خالد الغندور، بعد اتهامات الأخير له بالتواطؤ ضد الزمالك في ملف "نادى القرن".

وقال شطة: "قررت اللجوء للقضاء ضد ادعاءات الغندور، واتهاماته ضدى بشكل مستمر، في ملف حصول النادى الأهلى على لقب نادي القرن في أفريقيا".

وأضاف: "الغندور يتطاول عليه بشكل غريب في الفترة الأخيرة، ووجه لى اتهامات بدون سند قانوني، ولن أصمت إزاء تلك الاتهامات لتشويه سمعتى، فقد قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد الغندور".

وأعرب نجم الأهلى السابق عن استيائه الشديد من الطعن في ذمته، مبديًا غضبه من الحملة التي يتعرض لها عبر قناة الزمالك الفضائية، والتى تم إطلاقها مؤخرًا.

وكان الغندور قد اتهم شطة بالتلاعب في قرعة دورى أبطال أفريقيا خلال سنوات تواجده بالكاف، مؤكدًا أنه كان يتدخل من أجل إقامة مباريات العودة لصالح الأهلي في القاهرة.