وصفة سحرية من "ماء البصل" لإطالة الشعر

23 مايو 2020 - 12:59 م

تلجأ الفتيات للكثير من الوصفات في محاولة للحصول علي شعر طويل وصحي، وغالبا يلجأن إلى الوصفات الطبيعية لأنها أضمن بعيدا عن المواد الكيمائية وأوفر لأن غالبية المكونات موجودة بالمطبخ.

ومن أهم الوصفات التي تعمل علي إطالة الشعر وتقويته ومنع تساقطه هي ماء البصل فهو يعمل علي تحفيز بصيلات الشعر للنمو وتقليل تساقطه.

وطريقة تحضير ماء البصل كالتالي: نستخدم بصلة حمراء ويتم تقطيعها إلي شرائح وتنقع في 2 كوب ماء علي النار وتترك لتغلي حتى يتغير لونها ويتغير لون الماء ثم يصفي البصل من الماء ثم يترك ليبرد ، ويتم شطف الشعر به جيدا ووضع بعض غ55منه في زجاجة بخ ويرش به الشعر خاصة في أماكن الفراغات.