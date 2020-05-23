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18 ألف كمامة مجهولة المصدر في المنيا

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ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الأمن

مستلزمات طبية

الكمامات

ضبطت قوات الأمن في المنيا اليوم أحد الأشخاص لترويجه كمامات طبية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ عددها 18500 كمامة .

وكانت المتابعة الأمنية علي مواقع التواصل قد رصدت أحد الحسابات الشخصية علي "الفيس بوك" ومشاركات تتضمن الإعلانات عن مستلزمات طبية "كمامات" مجهولة المصدر وتم تتبع المصدر حتى الوصول إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وضبطه في محل إقامته وبحوزته هاتف محمول وتابلت، وبالفعل تم ضبط 8 كرتونة بداخلهم 370 علبة بإجمالي 18500 كمامة، حسبما نشرت " البوابة نيوز".

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

جدير بالذكر أن مرتكب الواقعة  حاصل علي بكالوريوس ومقيم ببني مزار، وتم تحرير محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية .


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