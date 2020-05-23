"آل الشيخ" منفعل ويحطم شاشة تليفزيون

23 مايو 2020 - 12:38 م

حطم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، شاشة تليفزيون بعد تأخره بهدف أمام سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، في مباراة "بلاي ستيشن" خيرية لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة "جود الإسكان".

وأثار الهدف الثاني الذي سجله سعود آل سويلم في مرمى ألميريا، غضب تركي آل الشيخ، ليكسر الشاشة بذراع الـ"بلاي ستيشن" ويردد قائلًا: "اليد خربانة".

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر "تويتر"، أثناء تحطيمه لشاشة التلفاز، معلقًا عليه: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسه المباراة ما انتهت".

وأضاف: "باسمي ونيابة عن أخي العزيز سعود السويلم، نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل ودعم مبادرة تحدي الخير، سواء ماديًا أو معنويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ 30 أسرة عبر منصة "جود الاسكان" والتي نخصها بالشكر والثناء على جهودها المميزة".



