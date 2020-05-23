مفاجأة.. 4 دول إسلامية أخطأت في تحديد أول أيام عيد الفطر

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فجر مركز الفلك الدولي، مفاجأة بشأن إعلان عدد من الدول الإسلامية، أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "المركز" في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، إن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

وأعلنت الصومال وموريتانيا والسنغال ومالي أمس الجمعة، أنه المتمم لشهر رمضان وأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.


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