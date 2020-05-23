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الداخلية:

مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد

قضايا وحوادث

مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد
مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد
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عبد القادر وحيد

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لقي 14 عنصرا في مجموعة مسلحو مصرعهم خلال اشتباكات مسلحة، في عملية استهدفت إحدى المزارع بشمال سيناء.

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، فإنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو التى تخطط لتنفيذها، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.

وأضاف البيان أنهم قاموا بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك .

تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد ( 14 ) عنصر بالمزرعة المشار إليها ، وعثر بحوزتهم على  13 سلاح آلى ، 3 عبوة متفجرة ، حزام ناسف ، جهاز لاسلكى،  ومصرع عدد ( 7 ) عناصر بالمنزل المشار إليه ، حيث ، عثر بحوزتهم على ( 4 سلاح آلى ، 2 عبوة متفجرة ، حزام ناسف ).

وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء الاشتباكات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .


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