غرفة عمليات وخط ساخن للزراعة خلال إجازة العيد

23 مايو 2020 - 11:08 ص

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن تشكيل غرفة عمليات للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية.

وتم تشكيل اللجنة حسب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية والتصدي لها و إزالة أي تعديات في مهدها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين كما تتابع غرفة عمليات الوزارة منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن للحفاظ علي حياة المواطنين وكذلك متابعة عمليات حصاد محصول القمح ، حسبما نشرت " مصراوي".

و أشار القصير إلي أن الخط الساخن هو 19561 ، ورقم 01111866710 و رقم 01111866711 ، والأرقام شاملة خدمة الواتساب للإبلاغ عن مخالفات البناء علي الأراضي خلال إجازة العيد مع تلقي استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين.