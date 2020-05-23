» طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب

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الطلاق

دعوي خلع

الزوجة الثانية

حفل الزفاف

في دعوى خلع غريبة ونادرة،  والتي أقامتها إحدى السيدات ضد زوجها، لأنه قام بخداعها، وأن زواجه منها كان لعقاب زوجته الأولى.

وفي تفاصيل الدعوى فوجئت شابة مصرية، بأن زوجها لم يطلق زوجته الأولى كما ادعى قبل الزفاف، وأنه يعاقبها بزواجه للمرة الثانية.

وأضافت الزوجة الثانية في دعوى الخلع ضد زوجها، أنها تزوجت بدون إقامة حفل زفاف، حيث اكتشفت بعد شهر واحد أنه لم يطلق زوجته الأولى وأنه يسيء معاملتها.

وأوضحت أنها عندما اعترضت علي أسلوبه تركها معلقة، وتزوج مرة أخرى ليعاقبها علي طلبها للطلاق.

وأشارت الزوجة الثانية إلى أنها واجهت زوجها بما علمت وحاولت الطلاق منه، إلا أنها رفض وهددها وحاول إجبارها على العودة إليه، رغما عنها، لكنها رفضت ولجأت إلى محكمة الأسرة، لترفع دعوى الخلع.


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