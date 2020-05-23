» عثرت على مليون دولار في الحجر الصحي .. ماذا حدث

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عثرت على مليون دولار في الحجر الصحي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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مليون دولار

الحجر

فرجينيا

عثرت عائلة محظوظة على مليون دولار في الحجر الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ففي ولاية فيرجينيا الأمريكية عثرت إحدى العائلات على مليون دولار خلال الخروج في نزهة عائلية، للتخفيف من آثار الحجر الصحي المفروض نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وبعد العثور عليها قررت العائلة تقديم هذه الأموال للشرطة على الفور دون أن تأخذ منها أي دولار، وهو ما أثار الدهشة الجميع.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق.

وإجماليا توفي 95.921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1.6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي كورونا. 

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