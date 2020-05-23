الجارالله لأمير قطر: ستبكي كالنساء

23 مايو 2020 - 09:49 ص

حذّر الكاتب الكويتي، أحمد الجار الله، أمير قطر الأمير تميم بن حمد ، من مصير مأساوي ونهاية مشابهة لآخر ملوك الطوائف في الأندلس، أبوعبدالله الصغير.

وشنّ الجارالله هجوما شرسا على الأمير تميم من خلال مقال كتبه في صحيفة السياسة الكويتية،قائلا :" للأسف، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن مع فارق بالجغرافيا والعدو الذي يلجأ إليه شقيق مستقويا به على بقية أهل بيته.

وأضاف الجارالله في إسقاطه التاريخي يبدو أن أبا عبدالله الصغير ولد من جديد على سواحل الخليج العربي، حيث جعل دولته حصان طروادة للغازي الإيراني، والطامح التركي.

وكان أبوعبدالله الصغير آخر ملوك غرناطة في الأندلس، وقف على تلة مطلة على غرناطة متأملًا وباكيا ضياع مملكته، فقالت له أمه: : " ابك كالنساء مُلْكا لم تحافظ عليه كالرجال".

وأشار الجارالله إلى أن الإدارة القطرية تتشابه في حالة ملك غرناطة، وذلك في تعاملها مع محيطها العربي، بل مع العالم، فهي ارتضت لنفسها أن تكون ذاك الحصان الخشبي الذي يعج بالجنود الغزاة.

وتابع قائلا : ماذا طلبت هذه الدول( مصر - الإمارات- السعودية – البحرين) من قطر غير كف أذاها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء في اليومين الماضيين، عن انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، دون أن يصدر قرار رسمي من الدوحة.

وكان الكاتب السعودي محمد آل الشيخ أكد على حسابه في تويتر : " أنباء تقول عن نية دويلة قطر الانسحاب من مجلس التعاون.. أرجو من كل قلبي أن يكون الخبر صحيحاً، ونتخلص من هذه الدويلة الفيروسية المؤذية".

كما انتشرت أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي أن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن الانسحاب من مجلس التعاون.

ونقل عدد من المصادر أنباء الانسحاب القطري عن دبلوماسي خليجي، دون الإفصاح عن هويته، مؤكدة أن الكويت جددت جهود الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية المستمرة منذ قرار فرض الحصار في 5 يونيو 2017.