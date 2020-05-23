» الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي لهذا السبب

23 مايو 2020 - 08:59 ص

صرف النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي - لاعب الإسماعيلي - لعدة أسباب .



ويرى مسئولو النادي الأهلي أن أحد وكلاء اللاعبين يرغب في إشعال فتنة لتحويل وجهة اللاعب للزمالك وهو الأمر الذي رفض الأحمر المشاركة فيه.



وأشارت مصادر داخل الفريق إلى أن إدارة الإسماعيلي ترغب في الحصول على 35 مليون جنيه بالإضافة لجيرالدو وحسين السيد مجانا وهو ما يعني وصول سعر المحمدي لـ60 مليون جنيه وهو مبلغ مبالغ فيه في ظل الظروف التي تمر بها الكرة بعد أزمة كورونا.



