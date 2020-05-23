» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين

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المستشفيات

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المحور

كورونا

أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية، أنه من الممكن أن تؤخر بعض البرامج الزمنية لبعض المشروعات، قائلا:"إن أزمة كورونا ربما تؤخر بعض المشروعات، ولكنها لن تؤثر عليها".

وأضاف "عباس"، خلال حواره مع برنامج "بناة المستقبل"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أزمة كورونا ستجعلهم يعيدون النظر في أعداد المستشفيات داخل المدن الجديدة،مشيرا إلي أنهم سيحتاجون زيادة عدد المستشفيات داخل المدن الجديدة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

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