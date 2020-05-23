هل دفن النبي"دانيال"بالإسكندرية ..جمعة يجيب

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الأزهر

علي جمعة

التليفزيون المصرى

النبي دانيال

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك أقوالا متعددة حول المكان الذي دُفن به النبي دانيال، متسائلا: "هل دانيال الموجود في الإسكندرية هو النبي دانيال".

 وأضاف"جمعة"، خلال حواره لبرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، مع الإعلامي عمرو خليل، بأن هناك رأيا يقول إن النبي دانيال قد دُفن في الإسكندرية، و دفنه عُمر بن الخطاب.

وأوضح أن هناك رأيا آخر يؤكد أن من دُفن في الإسكندرية هو شيخ من مشايخ الطرق الصوفية اسمه محمد دانيال الموصلي، معقبا :" هناك لغط بين النبي دانيال المذكور في الكتاب المقدس ومحمد دانيال الموصلي الدي دُفن بهذا المكان".

وتابع:"القبر الذي يتواجد بالإسكندرية متوجها إلى المشرق وليس للقبلة"، موضحاأن القبلة تتجه للجنوب الشرقي وليس الشرق، بالإضافة إلى أن أهل الكتاب يدفنون ناحية الشرق وليس القبلة، فذلك من المرجح أن يكون هذا هو النبي دانيال.

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