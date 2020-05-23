وزير البترول الأسبق:غير نادم على مشاركتي بحكومة الإخوان

23 مايو 2020 - 08:18 ص

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على صورة له أثناء حلف اليمين في حكومة هشام قنديل وقت حكم جماعة الإخوان قائلاً: "لم اندم على وجودي في هذه الصورة".



وأضاف "كمال"، خلال استضافته في برنامج مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ،قائلا : "يوجد في هذه الصورة 60% من أشخاص يطلق عليهم حماة الوطن، من بينهم وزير الداخلية والمشير طنطاوي، ووزير الإنتاج الحربي ، معقبا :"الموجودين في الصورة معي كتيبة وطنية حمت الوطن ".



وتابع :" أنا لم أساند الإخوان أثناء حكمهم، فأنا عملت لمصلحة الوطن فقط ، مردفا :" الغرض مرض، فعندما يكون هناك شخص له غرض في شيء يتحول إلى مرض ".

