» داعية: "ربنا غضبان عليكم"

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الشحات العزازي


كشف الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، عن الفرق بين المسلم العاصي والمنافق، قائلا :"المسلم العاصي يعلم أنه علي خطأ ،لكن المسلم المنافق يكابر و يبرر خطأه".

وأضاف العزازي، خلال لقائه مع لبرنامج "نور النبي"، المذاع على قناة صدى البلد،مع الإعلامي حمدي رزق ، أن المسلم العاصي عندما يتم الاستفسار منه عن سر عدم انتظامه في الصلاة يطلب أن يهديه الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافق الذي يقوم بتبرير الأخطاء التي يقع بها.

وتابع :" المسلم يجازى على عدم فعل المعصية وكأنه يفعل حسنات، قائلا: "  إن هناك من الأشخاص من يكون مقبل على الوقوع في معصية ويجد من ينقذه منها عبر أخذه إلى طريق الخير".

وأوضح أن هناك فرقا بين إنسان أذنب وأخطأ واستغفر الله حتى يغفر لله وبين إنسان برر الخطأ لنفسه وجعل الخطا دينا فالله سبحانه وتعالى يغضب عليه حينها،معقبا :" المكابر المتكبر المنافق ربنا غضبان عليه".

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