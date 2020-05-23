شاهد .. تركي آل الشيخ يحطم التلفزيون بعد خسارته

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تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مقطعا فيديو مثيرا أثناء قيامه بتحطيم شاشة التلفاز بعد إحراز هدف في مرماه .

ونشر "آل الشيخ" الفيديو وعلق قائلا: في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت.

وتأتي هذه المباراة في لعبة "البلايستشين" ضمن تحدي بين "آل الشيخ" و "سعود آل سويلم" - رئيس نادي النصر السابق - يخرج ريعها في أعمال خيرية.

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