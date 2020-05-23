شاهد .. تركي آل الشيخ يحطم التلفزيون بعد خسارته

أحمد عادل شعبان
نشر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مقطعا فيديو مثيرا أثناء قيامه بتحطيم شاشة التلفاز بعد إحراز هدف في مرماه .
ونشر "آل الشيخ" الفيديو وعلق قائلا: في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت.
وتأتي هذه المباراة في لعبة "البلايستشين" ضمن تحدي بين "آل الشيخ" و "سعود آل سويلم" - رئيس نادي النصر السابق - يخرج ريعها في أعمال خيرية.
في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020
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