الجندي :أنا جاي النهاردة عشان أعكنن عليكم

23 مايو 2020 - 07:04 ص

أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصيدة وطنية بصوت الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، قائد ملحمة مربع البرث، بشمال سيناء.



وعقب الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، علي كلمات و أداء المنسي ،قائلا : " مش هنلاقى حاجة تعكنن بها عليها غير بصوت البطل أحمد المنسي".



وأضاف الجندي ،مخاطبا جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا :"أنا جاي النهاردة عشان أعكنن عليكم ،أعكنن علي كل اللقطاء من الإخوان ، الذين يعيشون عالة متسولين، فى بلاد تعطيهم الفتات من الأموال ليهاجموا مصر".



