» الولايات المتحدة تنسحب رسميا من "الأجواء المفتوحة"

23 مايو 2020 - 01:20 ص

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن إدارة بلاده أصدرت إشعارا رسميا حيال قرار انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة.



وأوضح الوزير في بيان خطي صادر عنه، أن بلاده انسحبت من اتفاقية الأجواء المفتوحة اعتبارا من الجمعة ليكون القرار ساري المفعول لمدة 6 أشهر.

وأضاف: "كما ذكر الرئيس، ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة الاتفاقات التي تمت صياغتها بما يتماشى مع حقائق اليوم، وتقييم فيما إذا كانت تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أم لا".

واستطرد: "في ضوء المعلومات الواردة من حلفائنا وشركائنا الرئيسيين ونتيجة لتقييمنا الدقيق، فمن الواضح أنه لم يعد من مصلحة الولايات المتحدة أن تظل طرفا في اتفاقية الأجواء المفتوحة".

من ناحية أخرى لفت بومبيو إلى أن التزام روسيا التام بالاتفاقية، يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام بلاده الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهما روسيا بعدم الالتزام ببنودها.

وقال ترامب، إن بلاده لن تعود إلى المعاهدة حتى إيفاء روسيا بمسؤولياتها تجاه الاتفاقية، مضيفا "هذه فرصة عظيمة لعقد صفقة جديدة".

الجدير بالذكر أن روسيا والولايات المتحدة من بين 34 دولة موقعة على اتفاقية الأجواء المفتوحة الرامية لتعزيز الشفافية في الأنشطة العسكرية وتسهيل مراقبة تحديد الأسلحة والاتفاقات الأخرى.