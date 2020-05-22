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القبض على «ملاكم» أثناء محاولته التسلل إلى البيت الأبيض

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ألقت القوات التابعة لجهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة الأمريكية، القبض على شخص حاول الدخول إلى البيت الأبيض.
وتم القبض على رجل يرتدي زي الملاكمين خارج البيت الأبيض يوم الجمعة بعد القفز على الحاجز، وذلك قبيل ظهور الرئيس دونالد للإدلاء بإحاطة رتبت على عجل للحث على إعادة فتح الكنائس.

وأظهرت لقطات شبكة (سي بي اس) الاخبارية الرجل ملقى على بطنه في شارع بنسلفانيا، قبل أن يندفع الضباط لتقييده من الخلف.

ولم يتضح على الفور ما الذي يحتج عليه الرجل. وقالت صحيفة "نيويوك بوست" إن الخدمة السرية الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق.

والبيت الأبيض هو نقطة جذب للناشطين وممن يعانون من اضطرابات عقلية. 

في العام الماضي، أضرم شخصان النار في نفسيهما في حادثين منفصلين، أحدهما انتهى بالموت.

وردًا على موجة من حوادث القفز عبر السياج خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما، تعتزم السلطات مضاعفة ارتفاع سور البيت الأبيض لمنع عمليات التسلل.

https://nypost.com/2020/05/22/man-wearing-boxers-caught-jumping-white-house-barricade/

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