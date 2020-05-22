مدرب ليفربول: لا نعرف مصير الدوري بسبب كورونا

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه يستعد لفترة راحة أقصر بين المواسم، بسبب الارتباك فى الموسم الجارى، الناجم عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف المدرب الألمانى «لا نعرف بالضبط إلى متى سيطول الوضع، لكن أمامنا بعض الوقت للتحضير لهذا الموسم وللموسم المقبل، لأننى لا أعتقد أن هناك فترة طويلة بين الموسمين».

وتابع «لا نعرف بالضبط ما سيحدث لكن يجب أن نحضر لفترة إعداد أقصر بين الموسمين». وحددت رابطة الدورى الإنجليزى يوم 12 يونيو موعدا مؤقتا لاستئناف النشاط، وقال كلوب إن اللاعبين سيتعين عليهم مواصلة الموسم، دون خوض مباريات ودية. وواصل «هذه فترة إعداد بالنسبة لنا ولا نعرف إلى متى ستمتد ولن نخوض مباريات تجريبية أو ودية».

ومن المنتظر أن تجتمع الأندية الأسبوع المقبل، عندما يقرر الدورى إن كان يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من التدريبات التى تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.

ويأمل الدورى الإنجليزى استئناف الموسم، الذى كان ينتهى عادة فى مايو، خلال الشهر المقبل مع تبقى تسع جولات وسيمتد الموسم إلى يوليو على الأقل، ومن المفترض أن ينطلق الموسم المقبل فى الثامن من أغسطس. وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت «بدأنا التدريب الأربعاء الماضى والأمور جيدة، لم نتدرب بأعلى نسق لكن يبدو اللاعبون فى حالة جيدة».