تدهور كبير في حالة نجم الزمالك بعد إصابته بكورونا

تدهورت الحالة الصحية للاعب كرة السلة السابق لنادي الزمالك شعبان عبدالوهاب، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.



وكان نجم الزمالك قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة الماضية.

ورغم استقرار حالته في وقت سابق، إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأجرى اللاعب اتصالات هاتفية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للتدخل من أجل سرعة نقله إلى أحد المستشفيات المخصصة لعزل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مسؤولو الزمالك على مساندتهم الكاملة لنجم كرة السلة السابق حتى يتجاوز محنته الصحية.