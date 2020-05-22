  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قبل تنفيذ الإعدام

عاجل.. أول فيديو حقيقي لـ"عشماوي" لحظة إعدامه

مسلسل «الاختيار»

«ليلى علوي» تنهار في البكاء بسبب مسلسل «الاختيار»

استطلاع الهلال

فيديو.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

فيروز

خبر وفاة فيروز يهز لبنان

تقرير وزارة الصحة اليوم

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة اليوم

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ودول إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

احذر: معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

كورونا

أول تجربة بشرية ناجحة للقاح كورونا:«آمن للاستخدام»

أمير الكويت

أمير الكويت يخرج عن صمته ويهاجم هؤلاء

تدهور كبير في حالة نجم الزمالك بعد إصابته بكورونا

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"أنا مش أنا ".. أول تعليق لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

#

رياضيون أصيبوا بكورونا في «ووهان» قبل شهرين من ظهور أول حالة

#

أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى

#

أحمد عيد يكشف مصير نجم الزمالك بعد شائعات إصابته بـ"كورونا"

تدهورت الحالة الصحية للاعب كرة السلة السابق لنادي الزمالك شعبان عبدالوهاب، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وكان نجم الزمالك قد  تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة الماضية.

ورغم استقرار حالته في وقت سابق، إلا أن الساعات القليلة الماضية شهدت تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وأجرى اللاعب اتصالات هاتفية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للتدخل من أجل سرعة نقله إلى أحد المستشفيات المخصصة لعزل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مسؤولو الزمالك على مساندتهم الكاملة لنجم كرة السلة السابق حتى يتجاوز محنته الصحية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية
» القبض على «ملاكم» أثناء محاولته التسلل إلى البيت الأبيض
» جامعة «أكسفورد» تدافع عن فشل لقاحها على القرود
» انتهاء مشكلة مصريين استمرت طويلا في السعودية
» رحيل مدرب إنتر ميلان السابق عن عمر 91 عامًا
» خبر سار من فرنسا بشأن كورونا
» إجراءات جديدة بشأن تكبيرات العيد في السعودية
» «ساحرة» دفنت حية منذ 100 عام تحظى بالتكريم أخيرًا
» حظر تجوال شامل في السعودية
» دراسة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا بنسبة النصف
» مطار القاهرة يستقبل رحلتين تقلان 615 عائدًا من الإمارات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية