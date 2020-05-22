"زيرو بطالة".. وزير الشباب يعلن دعمه لمبادرة "الطريق للمليون وظيفة"

22 مايو 2020 - 09:28 م



أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، دعمه لمبادرة المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت عنوان "طريق المليون وظيفة"، موضحا أن الوزارة تعمل بالفعل في العديد من المبادرات المتعلقة بالتوظيف، بالتعاون مع الكثير من الجهات والمؤسسات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر عن بعد "ويبينار" حول المسئولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية في عالم ما بعد كورونا، الذي نظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أن هذه المبادرة ضرورية لتشغيل الشباب، مضيفا أن الوزارة جاهزة للتواصل بشأنها.

وقال الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، وعضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن المجلس يخطط لإطلاق مبادرة تحت عنوان "طريق المليون وظيفة".

وأكد عزام خلال مؤتمر عن بعد "ويبينار" حول المسئولية المجتمعية والتنمية الاقتصادية في عالم ما بعد كورونا، الذي نظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أن المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل مستحدثة وجادة للشباب والمرأة والفئات المهمشة بمفهوم جديد عبر خلق كيانات ومنشآت صغيرة ومتوسطة ضمن سلسلة الإمداد، في ظل أزمة كورونا المستجد، لإيجاد فرص عمل مستدامة تدعم الاقتصاد.

وحضر الوبينار، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الاستثمار السابق.

وضم الحضور أيضا، الأستاذ محمد عماد مرسي المدير الاقليمي لفاينانس إن موش، والدكتور محمد عزام عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور خالد سيدراك عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

