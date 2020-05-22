» انتهاء مشكلة مصريين استمرت طويلا في السعودية

انتهت مشكلة عمال مصريين في المملكة العربية السعودية، كانت قد استمرت طويلًا.



وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح القنصلية المصرية بجدة السعودية في حل مشكلة 62 عاملا مصريا، مؤكدا أنهم سيتسلمون غدا كل مستحقاتهم المالية نقدا.

ويأتي ذلك بعد تصفية الشركة التي كانوا يعملون بها، وصدور حكم إفلاسها وحصول 55 عاملا منهم علي تأشيرة خروج نهائي.

وتمت عملية حل مشكلة العمال المصريين المذكورين، من خلال التعاون مع الخارجية السعودية، ومخاطبة المحاكم المختصة والمؤسسات الحكومية المحلية.

ولفتت القنصلية المصرية بجدة، النظر إلى أن السفير المصري وجه القنصل المختص، بإنهاء إجراءات مغادرة 55 عاملا مصريا منتهية إقامتهم، وبذلك أسدل الستار على مشكلة عمال شركة العنقري التي استمرت طويلا.