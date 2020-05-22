احذر: معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة

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معقم اليدين يمكن أن ينفجر داخل السيارة
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فتحي مجدي

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إذا كنت تحمل معقمات اليدين داخل السيارة، للوقاية من فيروس كورونا، فعليك أن تنتبه لهذا الأمر، حتى لا تفقد سيارتك وربما حياتك إذا لم تنتبه لخطورة وضع المواد المطهرة في مكان مغلق مرتفع الحرارة.
 
وشاركت إدارة إطفاء الحرائق في أوكونوموك بولاية ويسكونسن الأمريكية، صورة لتحذير لجميع قائدي السيارات الذين يحاولون توخي الحذر الشديد بشأن فيروس كورونا هذا الصيف.

وكتب مسؤولو الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى جانب معظم معقمات اليدين قائمة على الكحول، وبالتالي فهي قابلة للاشتعال"، وأرفقوا المنشور بصورة من داخل سيارة تعرضت للضرر نتيجة مطهر يدوي.

وحذروا من أن "الاحتفاظ بالمطهر في السيارة أثناء الطقس الحار، وتعريضه لأشعة الشمس، يؤدي إلى تضخم الضوء من خلال زجاج السيارة، وخاصة عندما يكون بجانب اللهب المكشوف أثناء التدخين في السيارة، أو الشواء أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

مع ذلك، أبدى عدد قليل من الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكًا فيه في الادعاء الغريب، حيث طالبوا بتقديم أدلة قوية على الاحتراق التلقائي لمطهر اليدين.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم لم يجدوا أي دليل على نظرية انفجار المطهر اليدوي.

وتقول صحيفة "نيويورك بوست"، إنه "يمكن أن ينفجر معقم اليدين في سيارة ساخنة، إذا كانت ساخنة مثل فرن البيتزا التجاري، أما خلاف ذلك، فستكون في أمان خلال هذا الصيف".

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