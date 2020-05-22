» أسعار الذهب تقفز 7 جنهيات في ختام الأسبوع

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أسعار الذهب

سعر الجرام

الذهب بكام

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، في مصر، وزاد سعر الجرام 7 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار بلغ اليوم الجمعة 762 جنيها مقابل 755 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1727 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 1.4% أمس الخميس


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