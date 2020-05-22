ملياردير أمريكي يتوقع تفكك الاتحاد الأوروبي

قال الملياردير الأمريكي جورج سوروس، إن الاتحاد الأوروبي قد يتفكك في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ما لم يصدر سندات دائمة لمساعدة أعضائه الضعاف كإيطاليا.

وقال سوروس البالغ 89 عاما، إن الضرر الذي لحق باقتصاد منطقة اليورو من فيروس كورونا سيستمر "لفترة أطول مما يعتقد معظم الناس"، مضيفا أن التطور السريع للفيروس يعني أنه سيكون من الصعب تطوير لقاح يعول عليه.

وقال الخبير المخضرم بصناديق التحوط، إن السندات الدائمة التي استخدمها البريطانيون لتمويل حروبهم ضد نابليون، ستسمح للاتحاد الأوروبي بالنجاة.

وأضاف سوروس في حوار مع الصحفيين: "إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي يستطيع التفكير في إصدار السندات الآن، فربما لن يستطيع النجاة من التحديات التي يواجهها حاليا، هذا ليس احتمالا نظريا، ربما تكون الحقيقة مأساوية".

وتابع أن إصدار سندات دائمة، تصدر دون موعد استحقاق وتدفع فوائدها لحاملها طالما بقيت بحيازته، ستخفف أزمة ميزانية تلوح في الأفق في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الاتحاد سيتعين عليه الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند (??AAA??) لإصدار مثل هذه الديون، ولذلك سيتعين عليه أن يكون لديه السلطة اللازمة لزيادة الضرائب لتغطية كلفة السندات.