ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا عالميًا إلى مليوني شخص

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الولايات المتحدة

كورونا

نسبة الشفاء

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، لتبلغ مليونين و102 ألف و280 حالة شفاء من مختلف بلدان العالم، وذلك من بين 5 ملايين و226 ألفًا و104 حالات إصابة بفيروس كورونا، بنسبة شفاء بلغت 40.2% تقريبًا.

حيث تعافى أكثر من خُمسي المصابين بفيروس كورونا حول العالم، بحلول اليوم الجمعة 22 مايو، في مؤشرٍ إيجابيٍ لم تصل إليه معدلات الشفاء من فيروس كورونا منذ اكتشاف الوباء نهاية العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات، فإن أكبر عدد من حالات الشفاء جرى تسجيله في الولايات المتحدة ب،382 ألفًا و244 حالة شفاء، تليها إسبانيا بتسجيل 196 ألفًا و958 حالة شفاء، ثم ألمانيا، التي عرفت حتى الآن تعافي 159 ألف مصاب بمرض "كوفيد-19".

وفي الوقت ذاته، أصبح يوجد في العالم 10 بلدان عرفت شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا وأصبحت خالية من الوباء من دون أن تسجل حالة وفاة واحدة، إضافةً إلى 8 أقاليم مستقلة ذات حكمٍ ذاتيٍ.

والبلدان العشرة هي جزر الفارو وإريتريا وتيمور الشرقية وكاليدونيا الجديدة وسانت لوسيا ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وجزيرة جرينلاند وسيشل وبابوا غينيا الجديدة.

كما أن هناك ثلاث دول نجحت في التخلص من فيروس كورونا لكن مع تسجيل حالات وفاة، مع شفاء باقي الحالات المصابة، وهي جزر موريشيوس وتيرنداد وتوباجو وبليز.


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