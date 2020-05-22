علماء يتوقعون التاريخ الدقيق لانتهاء فيروس كورونا من العالم

22 مايو 2020 - 04:15 م

توقعت دراسة لجامعة سنغافورة للتكنولوجيا، موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في العالم، استنادًا إلى بيانات مقدمة من العديد من الدول حول الإصابات بين مواطنيها.





يأتي هذا فيما واصل قادة العالم محاربة الفيروس القاتل الذي أصاب حتى الآن أكثر من 5 ملايين في جميع أنحاء العالم.





وبالنسبة لبعض الدول، قد ينتهي المرض في يوليو، بينما قد تستغرق بعض الدول الأخرى وقتًا أطول.





وفي محاولة للحد من انتشاره الفيروس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالفعل عن إنشاء نظام "Covid Alert Level" من خمس خطوات، على غرار الطريقة التي تراقب بها يريطانيا مستوى التهديد من الإرهاب.





وعلى غرار الأنظمة الموجودة بالفعل في دول مثل نيوزيلندا، سيتم تحديد المستوى عن طريق "R" (معدل الإصابة) وعدد حالات الإصابة بالفيروس داخل بريطانيا.





وقال جونسون في خطاب متلفز مساء الأحد: "بدوره سيخبرنا مستوى تنبيه كوفيد عن مدى صعوبة أن نكون في إجراءاتنا للتباعد الاجتماعي.. كلما انخفض المستوى قل عدد الإجراءات".





ومن المؤمل أن تساعد القواعد البلاد على الحد من انتشار الفيروس والانتقال في النهاية إلى المستوى الأول، ما يعني أن المرض لم يعد موجودًا في المملكة المتحدة.





وتوقع مختبر الابتكار بجامعة سنغافورة للتكنولوجيا التاريخ الدقيق الذي ستكون فيه بريطانيا خالية من (كوفيد – 19) ويمكن أن تدخل المستوى الأول باستخدام التنبؤات القائمة على البيانات.





وتوقع المختبر أيضًا متى ستنتهي أزمة الفيروس في بلدان مختلفة حول العالم. إذ يتوقع أن تنتهي الأزمة في بريطانيا في 30 سبتمبر. بينمما توقع أن تنتهي الأزمة في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر، وفي إيطاليا في 12 أغسطس، وفي سنغافورة في 19 يوليو.







مع ذلك، حذرت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا من الإفراط في نتائج التوقعات. وقالت: "النموذج والبيانات غير دقيقة للحقائق المعقدة والمتطورة وغير المتجانسة لمختلف البلدان".





وأضافت: "التوقعات غير مؤكدة بطبيعتها. يجب على القراء اتخاذ أي تنبؤات بحذر. إن الإفراط في التفاؤل بناءً على بعض تواريخ الانتهاء المتوقعة أمر خطير لأنه قد يخفف من ضوابطنا ويتسسبب في تحول الفيروس والعدوى، ويجب تجنبه".





فيما توقع خبراء بأنه ربما لن يكون هناك أي وفيات بالفيروس في بريطانيا يوميًا بحلول يونيو.





وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن هناك حوالي 400 حالة وفاة يومية في إنجلترا وويلز خلال شهر مايو.





لكن البروفيسور كارل هينيجان من مركز الطب المبني على البراهين في جامعة أكسفورد، توقع أن تسجل بريطانيا لصفر حالة وفاة يومية في يونيو.





وقال لصحيفة "ذا صن": "أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سننظر في البيانات ونجد صعوبة في العثور على أشخاص يعانون من هذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الوفيات".





