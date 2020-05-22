» أمني عن ضبط خلية إخوانية بالمعادي: "حاجة تفرح"

22 مايو 2020 - 02:26 م

أشاد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ببيان وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من المتهمين تورطوا في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلام مفبركة عن مصر، قائلا: "صيغة البيان تفرح".



وأضاف"زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن خطة ضبط المتهمين كانت مؤمنة تماما، معقبا :" العملية تمت في منطقة الجمالية والمعادي ولم يتم إصابة شخص، إحنا مقبلين على أيام يسيل فيها لعاب الجماعات الإرهابية كونها أيام مناسبات".



وشدد على ضرورة وعي المواطن في مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية لتزييف الحقائق، مؤكدا أن الإنسان المصري ليس إنسان عادي، فهو كتلة من العواطف.

