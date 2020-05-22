الزمالك يقترب من ضم لاعب الصفاقسى

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الزمالك

مرتضى منصور

يناير

اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي،  لتدعيم الجبهة اليمنى الصيف المقبل بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

ويحاول الزمالك الحصول علي اللاعب وتدعيم الجبهة اليمني خصوصا وأن عقده سينتهي مع النادي نهاية الموسم الحالي وسيكون متاحا بالمجان نهاية الموسم.

وكان المثلوثي يفضل البقاء في الصفاقسي التونسي، إلا أن العرض المادي لم ترض رغبته وتقدم النادي بـ170 ألف دولار سنويا كما طالب اللاعب ناديه بصرف كل المستحقات المالية المبقية الموسم الماضي المقدرة بحوالى 200 ألف دولار.


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