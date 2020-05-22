» اللقطات الأولى لتحطم طائرة باكستانية بمنطقة سكنية

22 مايو 2020 - 02:06 م

عرضت قناة "الحدث"، اليوم الجمعة، لقطات حية ترصد اللحظات الأولى من موقع تحطم طائرة ركاب باكستانية في منطقة سكنية، وتظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الحادث قرب مبانٍ سكنية.



و قالت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، إن طائرة ركاب تابعة لها كان على متنها 107 أشخاص تحطمت اليوم أثناء محاولة الهبوط في مطار كراتشي.



وأعلن متحدث باسم الشركة أن الطائرة من طراز "إيرباص إيه 320" كانت متوجهة إلى كراتشي من لاهور وسقطت قرب مطار جناح الدولي.



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