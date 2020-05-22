» فقدت رجولتي.. تنتقم من زوجها بدولة خليجية

22 مايو 2020 - 01:55 م

أقدمت زوجة خليجية على عمل سحر لزوجها، أفقده رجولته وقدرته الجنسية، وذلك بعد علمها من زواجه الثاني.

وكان شاب إماراتي قد قام برفع دعوى قضائية ضد زوجته يتهمها في عمل سحر له، تسبب في عجزه الجنسي .

وأكد الزوج أنه قرر الزواج بأخرى وأراد أن يعلم زوجته وبالفعل صبر على أذاها له من باب غيرتها واجتهد للعدل بينها وبين زوجته الثانية، لكن دون جدوى .

وأضاف أن حال زوجته تبدل بعدما علمت أن زوجته الثانية أنجبت وجن جنونها ، وهددته بعمل سحر له يفقده رجولته .

وتابع :من يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماما مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن، منوها أنه زار أكثر من شيخ إلا أنهم عجزوا عن فك العمل ، مطالباً بالثأر من زوجته التي قلبت حياته رأسا على عقب، بسبب غيرتها .