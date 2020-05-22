» البطاطس بدلا من الأرز في بطاقات التموين

22 مايو 2020 - 01:41 م

طالب النقيب العام للفلاحين والزراعيين محمد عبد الستار، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالنظر في وضع البطاطس كسلعة أساسية بدلا من الأرز علي بطاقات التموين لمدة شهرية أو 3 أشهر نتيجة للفائض الكبير منها إلي جانب أنها ستكون فرصة لتقليل استيراد الأرز.

وأضاف عبد الستار في تصريحات صحفية نشرته " الوطن" أنه يجب مراعاة الفلاحين في هذه الفترة العصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا ومحاولة ضمهم إلي العمالة المتضررة للحصول علي مبلغ 500 إعانة حتى تنتهي هذه الأزمة.

وأكد النقيب أن الفلاحين صامدون حتى الآن بالرغم من تدهور مستويات معيشتهم بشكل كبير، لكن لابد من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي بشكل استثنائي وتعويض المتضررين بشدة من انخفاض الأسعار.