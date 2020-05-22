جملة مبكية رددها نجل المنسي فور مشاهدته استشهاد والده

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الإبراشي

الأولى

المنسي

الإختيار


تأثر حمزة، نجل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، بمشاهدته استشهاد والده في مسلسل الاختيار، قائلا: "نفسي أشوف التكفيريين.. لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه إيه.. أنا ممكن أفرمة في إيدي".

 وأضاف نجل الشهيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، ، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجيش المصري انتقم لشهداء الوطن، معقبا "ولكن انتقامي أنا لسه مجاش".

وأكد نجل الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطًا في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين، والإرهابيين، معقبا: "عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجي اليوم اللي مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".

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