قافلة مساعدات طبية إلي فلسطين من الهلال الأحمر

22 مايو 2020 - 12:32 م

أرسل الهلال الأحمر المصري شحنات من الدعم إلي مواطنين دولة فلسطين متضمنة مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتي تشمل 24 طن من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي الحماية الشخصية و 150,000 غطاء وجه "ماسك".

وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلي ابعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون، مؤكدة انه من الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حسبما نشرت "بوابة الأهرام".

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري لا يتوانى في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في دولة فلسطين، فقد قمنا مطلع العام الجاري بتيسير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية و كذلك المواد الإغاثة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.