» حيل بريئة لتخفيف فاتورة الكهرباء والمياه

متابعات- أمينة عبد العال
أصبحت فواتير المياه والكهرباء كابوسا يطارد الناس خاصة مع ارتفاع قيمتها بالتزامن مع فصل الصيف و هي تعتبر عبأ كبير علي ميزانية الأسرة خاصة في الظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
و أشار بعض الخبراء إلي بعض الحيل التي من الممكن أن تقلل من قيمة الفاتورة، ومن أهمها :
1- ضعي المروحة في الاتجاه الصحيح بدلا من تشغيل التكييف بشكل مستمر ، مع التأكد من وضع مروحة السقف والتي تدور عكس عقارب الساعة حتى تسحب الهواء البارد إلي الأسفل.
2- دمج الملابس في دورة واحدة وكذلك أطباق اليوم معا.
3- استخدام رأس دش موفر لتكثيف الرزاز وتقليل المياه المستخدم.
4- استخدام الأحواض والمراحيض الموفرة للماء.
عصر03:36 م
فجر
03:23
شروق
05:00
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:53
عشاء
20:23