أسطورة ليفربول: حالة واحدة تدفع صلاح للرحيل

22 مايو 2020 - 11:38 ص

يرى كيني دالجليش، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن كلا من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فرمينيو لن يرحلوا عن صفوف الريدز كما يتردد إلا في حالة واحدة فقط.

وأضاف "دالجليش"، خلال تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح وفرمينو وماني سيرحلون عن صفوف الفريق في حالة أن شعروا بعدم الراحة والسعادة داخل النادي غير ذلك سيستمرون مع الفريق ويستمرون في التألق وتحقيق البطولات.

وأضاف الأندية الأخرى تعتقد أنهم بإمكانهم التعاقد مع أحد من الثلاثي، ألا أنه يرى أنهم مستمرون طالما هم سعداء داخل النادي.

وتابع: "في النهاية الكل يتغير، يرحل لاعب ويأتي آخر، لكن ما لم يتخذ ليفربول قرارا برحيل أي لاعب في الفريق الحالي لن يرحل أحد".