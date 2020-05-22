» إمام صلاة العيد عن كواليس اختياره :" الوزير هو من أبلغني الخبر "

22 مايو 2020 - 10:59 ص

كشف الإمام والخطيب الشيخ يسري عزام،عن تفاصيل اختياره لتأدية صلاة عيد الفطر ،قائلا :" وزير الأوقاف هو من أبلغني باختياري لإقامة صلاة وخطبة عيد الفطر".



وأضاف "عزام"، خلال حواره عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن إقامته صلاة العيد شرف له، ووسام على صدره، موضحا أن خطبة العيد ستكون من مسجد السيدة نفيسة، وسيتابعها الجميع من منزله.



وتابع :" عدد من سيحضرون صلاة العيد بالمسجد 20 شخصا، ولا يعلم أسماء الحاضرين، كاشفا أن موضوع خطبة العيد سيكون عن آداب العيد، والتراحم، معقبا:" لأول مرة أصلى صلاة العيد، من دون مصليين في التاريخ ".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

