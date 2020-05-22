رسالة قاسية من "آل الشيخ" لمنتقديه

22 مايو 2020 - 10:31 ص

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على منتقدي المسابقة التي قد أعلن عنها، بطرح سؤال يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.

وكتب "آل الشيخ" عبر تويتر :"في ناس تقول سخافة ولا مالها داعي ... والله ماجبت خبر أي مريض من هالعينات ... تكيفني وسعود دعوة وحدة من أي شخص سكن نتيجة هالمباراة.

وأضاف:"يكفي هالمبلغ يأمن أكثر من 30 بيت لمستحقين ... وفلوسي وعلاقتي بالنجوم أنا ابخص بها".

وقال: "إذا طلبت أحد سلف ذيك الساعة تعال تفلسف علي.