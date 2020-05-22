تامر أمين : "الكلام دا علي عهدة وزير التعليم العالي"

22 مايو 2020 - 09:55 ص

أكد الإعلامي تامر أمين،أن جائحة كورونا ستنتهي بشكل كامل من مصر، في منتصف شهر يوليو المقبل، قائلا "أنا مش بفتي، وهذا الكلام على عهدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي".



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، بأن إحصائيات وزارة التعليم العالي تتحدث بأن مصر ستسجل يوم 16 يوليو المقبل، صفر حالة إصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "هذا الخبر يحمل بشارة كبيرة للمصريين".



وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى انتهاء الأزمة نحو 37 ألف مصاب، معقبا: "نفترض أن مصر ستسجل صفر حالات بعد تسجيل 37 ألف حالة إصابة".



وأشار "عبدالغفار"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالأسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى أنه من المتوقع أن نصل للحد الأقصى من تسجيل الإصابات يوم 28 أو 29 مايو، لافتا إلى أن قرارات تعطيل الدراسة، وإيقاف حركة الطيران ساهمت في منع تفشي الوباء.

