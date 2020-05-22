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الأهلى يحتفل بالذكرى الـ19 على تتويجه بلقب نادى القرن

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بطل القرن

الذكرى الـ 19

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصالح سليم أسطورة النادي الخالدة، خلال الاحتفال بالذكري 19 لتتويج النادى بلقب بطولة القرن في القارة الأفريقية المقدمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكتب الأهلى عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تحل اليوم الذكرى الـ19 على تتويجنا بجائزة نادي القرن.. جائزة لا تأتي سوى كل مائة عام .. وعلى عهدنا للمايسترو نمضي من أجل التتويج بلقب القرن الجديد.

وهنأ نادي فالنسيا الإسباني، نظيره النادي الأهلي في ذكرى حصوله على لقب نادي القرن، والذي يحتفل به النادي اليوم، حيث غرد النادي الإسباني على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبارك لنادي الأهلي، ذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في قارة أفريقيا.. عظمة اللقب تتحدث عن نفسها".


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