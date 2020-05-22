ضاحي خلفان: أنا عربي أصيل.. وهذا دليلي

22 مايو 2020 - 09:44 ص

جدد ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق الحديث عن العرب والعروبة، وأنه عربي خالص العروبة، بعد توجيه اتهامات له بأنه ليس عربيا.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر : " طيب أنتم يا من تتهموني بأني لست عربيا اسمي "ضاحي".. إذا وجدتم الضاد في اسم غير العرب لكم حق.. يقول الشاعر لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان... أردوغان عربي".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة خلفان، حيث كتب أحدهم : " اسمك الأصلي داهي خان.. مثل اللي اسمه غلام ( إيراني ) وغيره إلى علام اسم عربي".

وعلق آخر : " أروع وأصدق تغريدة بلغة الضاد والله هو الهاد .. أبصم لك بالعشرين ونعم بك وبأصلك وبنسل قحطان وعدنان خواتيم مباركة معالي الفريق".

بينما علق أحد المغردين : " اسم ضاحي من الأسماء العلم المذكرة العربية الأصل الخليجية الطابع التي نجدها منتشرة بشكل أكبر في دول الخليج العربي عن باقي الدول المتواجدة في الوطن العربي.. أما عن معنى اسم ضاحي فقد ورد في معجم معاني الأسماء بمعنى واحد فقط وهو البارز والواضح وهذا المعنى هو الخاص بالاسم عند استخدامه كاسم علم".

الغريب أن الفريق ضاحي خلفان كان قد غرد قبل رمضان، عن أن الأافضلية للتقوى، وليس للجنس أو العرق.

وكتب حينها: " علي أية حال حينما تقول لقوم هم فرس وهم كذلك هذه ليست مسبة.. الله خلق الناس شعوبا وقبائل للتعارف.. وأكد أن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وأوضح أن اليمن الشمالي قالوا نحن للعرب الأساس ..طلع منهم 65% فرس.

وتابع حينها : " الحمد لله رب العالمين.. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. اتركوا القات فإنه يذهب العقل.. ويأتي بالكسل والفقر.. والتفتوا إلى المستقبل "كنا.. وكنا.. ثم تبين أنكم لستم منا".

وأوضح خلفان أن ما أريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا: "نحن الأصل.. نحن الأصل".. علماء العربية يشكون في عربيتكم.