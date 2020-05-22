» وفاة والدة فنان شهير ويطلب من جمهوره هذا الأمر

متابعات- أمينة عبد العال
توفيت في الساعات الأولي من صباح اليوم والدة الفنان والمخرج المسرحي محمد محمود ، حيث أعلن الفنان علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك الخبر لمتابعيه.
وكتب الفنان:" توفيت إلي رحمة الله والدتي الحبيبة أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة "، وعلق العشرات من متابعيه علي خبر الوفاة متمنيا لها الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان له.
و الفنان محمد محمود اشتهر بالأدوار الكوميدية وشارك في أعمال رمضان هذا العام في المسلسل الكوميدي " عمر و دياب" حيث قام فيه بدور "سرور".
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