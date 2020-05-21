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المنسي

تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"

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تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"

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المصريون ـ متابعات

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تعليق أرملة "المنسي" على تجسيد "كرارة" شخصية الشهيد

روت منار، زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، لحظات مشاهدة حلقة اليوم من مسلسل الاختيار والذي يحكي قصة استشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي.
وقالت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولي»، مساء اليوم الخميس، أنه: «عمري ماكنت أتخيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجي وصلابته وفوجئت بتفاصيل لم أكن أعرفها في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار»، موضحة أن لحظة وفاة منسي متدلي من البناء كانت تعبر عن الحقيقة، لافتة إلى أن هناك دقة كبيرة جدا في تقديم لحظة استشهاد منسي.
وتابعت منار زوجة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، أنها: «بكيت بشدة في حلقة اليوم ومش علشان أحمد زوجي فقط وبكيت علشان كل اللي استشهدوا كمان، وكلامه في اللحظات الأخيرة».

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