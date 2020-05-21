موريتانيا تعلق صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

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المصريون ووكالات

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قررت موريتانيا، الخميس، تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.
وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، إنه "بعد المشاورة والتنسيق مع هيئة العلماء، تقرر تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة (الساحات)".


وشددت الوزارة على ضرورة "التوقف ما أمكن عن اللقاءات الجماعية والزيارات التي تقع عادة في مثل هذه الأيام؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع".
وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا في البلاد.


وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 173 إصابة بينها 4 وفيات و6 حالات تعاف.


وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إن جميع المصابين بكورونا والخاضعين للرعاية الصحية في موريتانيا لا يعانون من أي أعراض مرضية. -

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